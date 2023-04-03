Zoumana Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoumana Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoumana Diallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zoumana Diallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zoumana Diallo 2 Şubat 2005 tarihinde Strasbourg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zoumana Diallo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBOLD yapmaktadır. Zoumana Diallo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Racing Strasbourg U17 futbol takımında oynamaktadır. Racing Strasbourg U17 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Zoumana Diallo'nin Racing Strasbourg U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Zoumana Diallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zoumana Diallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Strasbourg U17
Zoumana Diallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zoumana Diallo şuan Racing Strasbourg U17 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FCOSK 06 (2013-2014), RC Strasbourg (2014-)
Zoumana Diallo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fransa U17 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 5 gol atmıştır.
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