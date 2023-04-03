Zoumana Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoumana Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Zoumana Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zoumana Diallo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.