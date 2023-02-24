Zsolt Gajdos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsolt Gajdos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsolt Gajdos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsolt Gajdos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsolt Gajdos 4 Şubat 1993 tarihinde Velika Bihany şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan,Ukrayna uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsolt Gajdos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zsolt Gajdos, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Zsolt Gajdos'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zsolt Gajdos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsolt Gajdos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zsolt Gajdos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsolt Gajdos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Puskás AFC U19

11 Temmuz 2012 yılında Puskás AFC

6 Şubat 2014 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2014 yılında Puskás AFC

17 Temmuz 2014 yılında Csákvár

30 Haziran 2015 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2015 yılında Szolnok

1 Temmuz 2016 yılında Puskás AFC

10 Şubat 2017 yılında Haladás

1 Temmuz 2017 yılında Nyíregyháza

1 Temmuz 2018 yılında Zalaegerszeg

1 Ağustos 2019 yılında Szeged

Zsolt Gajdos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsolt Gajdos şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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