Zsombor Lovas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Lovas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsombor Lovas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsombor Lovas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsombor Lovas 2 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsombor Lovas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zsombor Lovas'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zsombor Lovas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsombor Lovas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zsombor Lovas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsombor Lovas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2019 yılında T.Kécske U17

4 Ağustos 2019 yılında Vasas U17

24 Eylül 2020 yılında Tiszakécske U19

1 Ocak 2021 yılında Tiszakécske II

1 Temmuz 2021 yılında Tiszakécske

Zsombor Lovas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsombor Lovas şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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