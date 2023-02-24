Zsombor Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsombor Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsombor Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsombor Nagy 21 Mart 1998 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsombor Nagy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMF Hungary Kft yapmaktadır. Zsombor Nagy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Zsombor Nagy'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zsombor Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsombor Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zsombor Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsombor Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2012 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2013 yılında MTK U17

1 Temmuz 2015 yılında MTK U19

1 Temmuz 2016 yılında MTK Budapest II

13 Temmuz 2018 yılında Dorog

30 Haziran 2019 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2019 yılında MTK Budapest

Zsombor Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsombor Nagy şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Zsombor Nagy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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