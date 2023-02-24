Zsombor Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zsombor Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zsombor Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zsombor Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zsombor Nagy 13 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Nagy Zsombor Róbert şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zsombor Nagy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zsombor Nagy'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zsombor Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zsombor Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zsombor Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zsombor Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2020 yılında Újpest II

28 Temmuz 2021 yılında Szentlőrinc SE

Zsombor Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zsombor Nagy şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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