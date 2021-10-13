Zübde ne demek, TDK'ya göre Zübde kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zübde ne demek? Zübde TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zübde kelimesi. Peki zübde ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zübde nedir, zübde kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZÜBDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zübde kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zübde kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zübde kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öz (I)

