Züğürt Tesellisi ne demek, TDK'ya göre Züğürt Tesellisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Züğürt tesellisi ne demek? Züğürt tesellisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi züğürt tesellisi kelimesi. Peki züğürt tesellisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre züğürt tesellisi nedir, züğürt tesellisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZÜĞÜRT TESELLİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Züğürt tesellisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre züğürt tesellisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kötü sonuçlanmış bir işte, çok önemsiz iyi bir yan bularak sevinme



ZÜĞÜRT TESELLİSİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu da züğürt tesellisi gibi bir şey.

