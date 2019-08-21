Zuhal Topal'dan yarışmacıya büyük gaf

En çok izlenen yemek programlarından biri olan Zuhal Topal'la sofrada programında ilginç olay yaşandı.Zuhal Topal 50 yaşındaki yarışmacıya "Senin 40 mevlidine de geleceğim hiç merak etme" dedi.

ZUHAL GAFI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Kıbrıs'ta yaşayan 50 yaşında, 31 yıllık evli olan Serap Özdemir ile kayınvalidesi Sıdıka Özdemir oldu. Özellikle sempatik tavırları ile dikkat çeken Sıdıka Özdemir eğlenceli dansları ve samimi halleri ile ekran başındakileri mest etti. Haftanın 2. yarışmacısı olan Sıdıka Teyze'nin evine misafir olan Zuhal Topal öyle bir gafa imza attı ki, ekran başındakiler dondu kaldı.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Zuhal Topal'ın evine gelmesine çok sevinen Sıdıka Teyze'ye, Zuhal Topal'ın 'Senin 40 mevlidine de geleceğim hiç merak etme' demesi ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Bir anda soğuk rüzgarlar estiren gaf sonrası Sıdıka hanım "Yok olmayayım canım da gelme" diye yanıt verdi. Zuhal Topal ise ortalığı "Şaka yaptım" diyerek yumuşatmaya çalıştı.