Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki yarışmacıları 31 Aralık - 4 Ocak

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki yarışmacıları yarışmacının takipçileri tarafından merak ediliyor. Geçen hafta Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının birincisi Dilek - Ayşe Özyıldırım çifti olmuştu. Peki bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada'da hangi yarışmacılar yarışacak, yarışmacıların isimleri neler? Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki yarışmacıları 31 Aralık - 04 Ocak haftasında yarışacak isimler haberimizde..



ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 31 Aralık - 04 Ocak

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte bişirilip bitirilmesi gerekiyor. İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki ( 31 Aralık - 04 Ocak ) yarışmacıları..

31 ARALIK PAZARTESİ FRAGMANI