Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki yarışmacıları 5- 9 Kasım

Zuhal Topal'la Sofrada'nın geçen hafta Adana'da yapılan yarışmasının şampiyonu Lütfiye Hanım olmuştu.Fox tv ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'nın yeni haftasında yeni yarışmacılar heyecanı yaşanıyor.Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte bişirilip bitirilmesi gerekiyor.Peki Zuhal Topal'la Sofra'da yarışmasının bu haftaki yarışmacıları kim? Hangi yarışmacılar yarışacak, isimleri neler? Zuhal Topal'la Sofrada'nın 5-11 Kasım haftasında yarışacak isimleri haberimizde..

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 5- 9 KASIM

PAZARTESİ GÜNÜ YARIŞMACILARI: Haftanın ilk yarışmacıları Gülşah ve Seyhan Durmuş olacak. 5 Kasım Pazartesi günü yarışacak olan Gülşah Hanım 19 yaşında 2 yıllık evli. Tam bir Anadolu yemek lezzet ustası. Kaynana Seyhan Hanım, hırslı ve açık sözlü. Gülşah-Seyhan çiftinin menüsünde; ayran aşı çorbası, el açması kıymalı su böreği, şehzade kebabı, şehriyeli pirinç pilavı, mevsim salatası ve Hindistan cevizli şekerpare bulunuyor.

SALI GÜNÜ YARIŞMACILARI: Selvi Değirmenci- Ayten Uzunyayla olacak. 6 Kasım Salı günü yarışacak olan Selvi Hanım, 33 yaşında ve 15 yıllık evli. Asi ve dediğim dedik biri olduğunu söylüyor. Kaynana Ayten Hanım, yılların aşçısı. İki mutfak tutkunu rakiplerine meydan okuyorlar. Selvi Hanım’ın menüsünde; Gırar çorbası, tavuk sarma ve yoğurtlu patates, yelpazeli kebab, garnitürlü pilav, kaşık salatası ve tatlı olarak cevizli fincan kadayıf olacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YARIŞMACILARI: Haftanın 3. gününde Melike- Fatma Sanim yarışacak. 7 Kasım Çarşamba günü yarışacak olan Melike Hanım, 31 yaşında 1 yıllık evli. Her an patlamaya hazır bir bomba. Kaynana Fatma Hanım ise titiz ve düzen takıntılı. İkisi de çok iddialı. Melike Hanım’ım menüsünde; Kremalı sebze çorbası, ıspanaklı graten, fıstıklı mantarlı biftek sarma, patates püresi-sebze sote, cevizli mor lahana salatası-mevsim salata ve tatlı olarak çilekli mangolia olacak.

PERŞEMBE GÜNÜ YARIŞMACILARI: Haftanın 4. gününde Hülya – Halime Taşköprü yarışacak. 8 Kasım Perşembe günü yarışacak olan Hülya, 24 yaşında 2 yıllık evli. Gerçek bir lezzet tutkunu. Kayınvalide Halime Hanım, sivri dilli ve aynı zamanda merhametli olduğunu söylüyor. İkisi de büyük ödül bizim diyor. Onların menüsünde; Tavuk çorbası, mantar soteli börek, fırında sebzeli misket köfte, şehriyeli pirinç pilavı, çoban salata ve tatlı olarak da Kıbrıs tatlısı bulunuyor.

CUMA GÜNÜ YARIŞMACILARI : Haftanın 5. gününde Çağla-Fatma Balatlı yarışma için İzmir den geliyorlar. 9 Kasım Cuma günü yarışacak olan Çağla; 27 yaşında 2 yıllık evli. Çevik ve hızlı bir gelinimiz. Gelin – Kayana el ele verip, büyük ödülü İzmir’e gitmek istiyorlar.