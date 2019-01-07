Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki yarışmacıları 7 Ocak- 11 Ocak

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte pişirilip bitirilmesi gerekiyor. İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki ( 7 Ocak - 11 Ocak ) yarışmacıları..



ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 7 Ocak - 11 Ocak

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte pişirilip bitirilmesi gerekiyor. İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki ( 7 Ocak - 11 Ocak ) yarışmacıları.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 7 OCAK PAZARTESİ FRAGMANI