Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki yarışmacıları 7 Ocak- 11 Ocak
Zuhal Topal'la Sofrada yarışması izleyenlleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Sevilen yarışma Zuhal Topal'la Sofrada'nın yeni yarışmacılar heyecanı yaşanıyor. Peki bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada'da hangi yarışmacılar yarışacak? Zuhal Topal'la Sofrada'nın 7 Ocak - 11Ocak haftasında yarışacak isimleri haberimizde..
Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte pişirilip bitirilmesi gerekiyor. İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki ( 7 Ocak - 11 Ocak ) yarışmacıları..
ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 7 Ocak - 11 Ocak
Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte pişirilip bitirilmesi gerekiyor. İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki ( 7 Ocak - 11 Ocak ) yarışmacıları.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 7 OCAK PAZARTESİ FRAGMANI
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