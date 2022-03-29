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Zühre isminin anlamı nedir, Zühre ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Zühre isminin anlamı; Çoban yıldızı olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Zühre isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Zühre isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Zühre isminin anlamı nedir, Zühre ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Zühre isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Zühre ismi ne demek, Zühre ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Zühre isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Zühre İsminin anlamı nedir? TDK Zühre anlamı:

Zühre isminin anlamı Türk dil kurumunda Çoban yıldızı olarak tanımlanmaktadır.

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Zühre İsmi Kuranda geçiyor mu?

Zühre ismi Kur'an-ı kerimde geçmemektedir.

Zühre isminin kökeni:

Zühre ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 1.900 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Zühre isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Zühre isminin rengi:

Nane Yeşili

Zühre ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Zühre isminin Harf Analizi Nedir ?

Zühre ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

H : Statü/para, garantici

R : Akıllı, lider, sert

E : İletişim, duygusal karışık

Zühre isminin Numerolojisi Kaçtır?

Zühre ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Z : 29

Ü : 26

H : 10

R : 21

E : 6

= 92 – Zühre İsminin Numeroloji Toplamı 92’dir.

Zühre isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Zühre ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Zühre isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Z: 8   Ü: 3   H: 8   R: 9   E: 5 = 33

3 3 = 6 Kader sayısıdır

Zühre isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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