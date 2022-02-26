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Zülfü Livaneli'den yersiz çıkış! Son paylaşımına tepki yağdı! "Bir psikoloğa danışın"

Son dönemde yaptığı Türkiye düşmanı açıklamalarıyla gündeme gelen Zülfü Livaneli'nin son paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.

Zülfü Livaneli'den yersiz çıkış! Son paylaşımına tepki yağdı! "Bir psikoloğa danışın"

HDP'nin eski Eş Başkanı ve terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'a övgüler yağdıran Zülfü Livaneli'den bir çıkış daha geldi.

Sosyal medya hesabından "Başka dillerde “savaş” diye erkek adı yok sanırım." paylaşımı yapan Livaneli'ye yüzlerce tepki geldi. Zülfü Livaneli'den yersiz çıkış! Son paylaşımına tepki yağdı! Bir psikoloğa danışın

 

KULLANICILAR HATIRLATTI

Livaneli'nin verdiği bilgilerin yanlış olduğunu belirten sosyal medya kullanıcıları,  Almanca'da bulunan Günther, Slav dillerinde yer alan Ratko, Fransızca'daki Aldegonde, Cédric, Agathe, Clovis, Clothilde, Mathilde/Mathilda, Heloise, Louis, Ludovic, Martial, Tanguy, Arapça ve Farsça'daki Mücahid, Dilaver, Cengaver sözcüklerini hatırlattı. 

Zülfü Livaneli'den yersiz çıkış! Son paylaşımına tepki yağdı! Bir psikoloğa danışın

Bir başka kullanıcı ise Zülfü Livaneli'nin merakını gidermek adına yaptığı araştırmayı paylaştı. Cansitimus adlı kullanıcı 35 dilde savaş kelimesinin olduğunu ifade etti. 

TEPKİ ALDI

Livaneli'ye tepki gösteren bir kullanıcı ise Livaneli'nin Demirtaş'a teşekkür etmesini hatırlatarak, "Sizin Türk milletiyle gerçekten bir sorununuz var. Bunu bir psikoloğa danışın. Zaten tarafınızı Selahattin Demirtaş gibi bir adama teşekkür ederek göstermiştiniz." dedi.

Zülfü Livaneli'den yersiz çıkış! Son paylaşımına tepki yağdı! Bir psikoloğa danışın

Bölge Gündem Editör Ekibi
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