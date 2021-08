25 Temmuz'da Bodrum'da evlenen ancak Türkiye'deki yangınlar ve sel felaketi nedeniyle sevenleriyle güzel haberi bugün paylaşan Aylin Livaneli en çok aratılan isimlerden oldu. Biz de bunun üzerine Zülfü Livaneli'nin kızı Aylin Livaneli kimdir, nereli, kaç yaşında? Kiminle evli? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

ZÜLFÜ LİVANELİ'NİN KIZI AYLİN LİVANELİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

28 Ağustos 1966 tarihinde Ankara'da doğan Aylin Livaneli, İlköğrenimini Stockholm'de International School of Stockholm'de yaptı ve daha sonra babası Zülfü Livaneli ve annesi Ülker Livaneli ile birlikte Paris'e yerleşti. Liseyi Ecole Active Bilingue'de bitiren Livaneli lise yıllarında şan dersleri de aldı. Liseden hemen sonra Türkiye'ye dönerek müzik hayatına atıldı. Bu süre içerisinde, ailesinin kurduğu Interfilm adlı şirkette çalıştan Aylin Livaneli üniversite yıllarında Hürriyet, Milliyet, Vatan gazetelerinde ve Aktüel dergisinde köşe yazıları yazdı. Stockholm'de geçirdiği çocukluk yıllarını anlattığı "Sürgün Çocuklar Bahçesi" adlı deneme kitabını çıkardı.

1997 yılı albümünün ardından müziği bırakarak New York Üniversitesinde edebiyat okuyan Livaneli, New York'tan sonra Londra'ya yerleşerek London School of Economics and Political Science (LSE)'den mezun oldu.

2008 yılında Türkiye'ye dönen Livaneli, Abba'nın prodüktörlerinden Anders Hansson'la Stockholm'de kaydettiği ve kendisi için "müziğe kesin bir veda hediyesi" anlamı taşıyan "Love is the Answer” adlı İngilizce albümü çıkarttı.

KİMİNLE EVLİ?

Daha önce Tolga Savacı ve Okan Arıkan ile evlenen 54 yaşındaki Aylin Livaneli uzun süredir birlikte olduğu Kaan Ünver ile 25 Temmuz 2021'de Bodrum'da hayatını birleştirdi.