Zülfü Livaneli'nin Selahattin Demirtaş'ı övdü! Sosyal medya kullanıcıları sert çıktı

Bir dönemde CHP'de siyaset yapan, şimdilerde yazar ve müzisyen olarak boy gösteren Zülfü Livaneli, örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanan ve Edirne F Tipi cezaevine konulan Selahattin Demirtaş'ın kaleme aldığı ve kendisine yolladığı Efsun kitabını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kitabın fotoğrafına da paylaşımında yer veren Zülfü Livaneli, Demirtaş için, "Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş’ın son romanını zevkle okuyorum. Teşekkürlerimle. Zor koşullarda, uzun sürelerde verdiği, insancıllık ortak temalı, 4 eserini de okumanızı öneriyorum. Giderek gelişen bir dil ve derinleşen konular." ifadelerini kullandı.

Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş’ın son romanını zevkle okuyorum. Teşekkürlerimle pic.twitter.com/gnmkYHNUX5 — Ömer Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) October 11, 2021

Livaneli'nin paylaşımına gelen yorumlar şöyle:

-Yaşadığım hayal kırıklığını ANLATAMAM. Şu ülkede en sevdiğin edebiyatçıları say deseler en başlarda sayardım sizi. Artık saymaya utanırım. Kusuruma bakmayın bu yüzden ayıplanacaksam da bununla gurur duyarım. Ben sizin kitaplarınızı da atamam ne yapacağım şimdi yapılır mı bu?

-Sayın Livaneli tüm kitaplarınızı okuyan , sanatınızı takip eden biri olarak bu paylaşımınızla büyük hayal kırıklığı yaşadım . Apo'yu seven birini ,sevmenizi anlamıyorum! Kardeşlerime kıyanların, özgürlük türküleri hikayesi ;ancak hainliklerinin çığırtkanlığıdır!

- Bir sanatçı terörü kınamayacaksa toplumsal kaygıları olmayacaksa neden sanat yapıyor? Siz zamanında terör örgütünü alenen destekleyen ve hâla onlarla aynı mantıkta olan birine nasıl güzelleme yaparsınız? Utanmıyor musunuz?

- Sn. Livaneli eski bir CHP milletvekili olarak cumhuriyete kastetmiş Türk milletinin garibini yakmış ve Türkiye cumhuriyeti toprakların da terör örgütü lideri olarak adlandırılmış bir teröristin bırakın edebiyatı kağıtla kelamla işi olmaz bu paylaşımı kaldırmanızı öneririm.

- Sayın Livaneli Müziğinizi dinleyerek geçti çocukluğum, kitaplarınızın çoğunu okudum .Demirtaş bey edebiyat ve kalemi çok güçlü olabilir ; ama doğuda Kürt, Türk bir çok can almış bir örgütün savunucusu gönüllü maşası Demirtaş bu ve benzerleri yüzünden çok hayatlar yarım kaldı.

-Babamın en sevdiği sanatçı, beni de sizin şarkılarınızla büyütmüştü, hayal kırıklığı yaşadım şu an. Tuvalet kağıdında daha faydalı şeyler var. Kendinize gelin.

- Edebiyatın Umut vaat edeni olabilir ama usta kalemi demeniz sadece tribünlere oynamak! Yaşar Kemal’in ruhunu sızlatmaktan öteye gitmez! Edebiyatı siyasi emellerinize alet edemezsiniz! Edebiyat siyaset üstüdür!

- 2-3 kitap yazan birisi sırf sizin sempatinizden dolayı edebiyatın usta kalemlerinden olamaz. Keşke oraya " bana göre " notunu düşseydiniz ya da sevdiğim bir yazar deseydiniz. Bu unvanı hak edecek bir vasfı yok, üzgünüm. Yaşar Kemal'le olan arkadaşlığınızdan da mı utanmadınız?