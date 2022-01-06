Zümrüdüanka ne demek, TDK'ya göre Zümrüdüanka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zümrüdüanka ne demek? Zümrüdüanka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Zümrüdüanka kelimesi. Peki Zümrüdüanka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zümrüdüanka nedir, Zümrüdüanka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZÜMRÜDÜANKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zümrüdüanka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zümrüdüanka kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre Zümrüdüanka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anka



ZÜMRÜDÜANKA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- Zümrüdüanka gibi

