Başrollerinde Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın yer aldığı fenomen dizi Zümrüdüanka yayın hayatını sonlandırıyor. Kanal ve dizinin yapım ekibi tarafından gelen haber doğrultusunda dizinin hayranları verilen karara üzülürken, nede biteceği konusunda araştırma yapamaya başladı. Peki Zümrüdüanka neden final yapıyor? Zümrüdüanka dizisi bitiyor mu? Final bölümü ne zaman? İşte detaylar...

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ BİTİYOR MU, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Zümrüdüanka ilk olarak 25 Ocak 2020 tarihinde FOX TV'de yayın hayatına başlamıştı. Dizi sezona başarılı bir şekilde giriş yapsa da bir süre sonra izleyici oranında düşüş yaşandı. Öte yandan hafta sonu yayınlanan dizinin gününü değiştirme kararı alarak aslında reytinglerin artması bekleniyordu. Fakat kanal tarafından alınan bu karar dizinin iyice kötüye girmesine sebep oldu.

Çünkü çarşamba akşamları birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor bunların içinde; Sadakatsiz, Doğduğun Ev kaderindir, Kuruluş Osman ve Benim Adım Melek adlı diziler bulunuyor. Bu başarılı yapımların yanında reytingleri giderek düşen dizi daha fazla yarışa dayanamadı ve kanalın kararı ile final yapması istendi. Kanal tarafından net bir bilgi açıklanmasa da dizinin yayın akışındaki yerine "Yaşı 19" adlı yapım getirilecek.

ZÜMRÜDÜANKA FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sevilen dizi Zümrüdüanka reytinglerinin hızla düşmesinden dolayı alınan karar doğrultusunda ekranlara veda edecek. Dizinin final bölümü ise 6 Ocak çarşamba akşamı olarak planlandı.