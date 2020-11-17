Pastel Film imzalı, ilk bölümü ocak 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan, yönetmeliğini ise Volkan Kocatürk'ün yaptığı, senaryosu Eylem Canpolat süpervizörlüğünde kaleme alınan Türk yapımı dram dizisi Zümrüdüanka dizisi yeni bölüm hangi gün? Hangi gün oynuyor? Nerede çekiliyor? Günü mü değişti? İşte diziye ait detaylar...

ZÜMRÜDÜANKA GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? HANGİ GÜN OYNUYOR?

Zümrüdüanka dizisi 18 bölümü boyunca cumartesi günleri ekranlara geliyordu. Dizi cumartesi günü reytinglerde geride kalması dolayısıyla FOX TV, dizinin gününün değişmesine karar verdi. Zümrüdüanka dizisi bundan sonraki süreçte ise19. bölümüyle çarşamba günleri saat 20.00'da FOX TV ekranlarda yayınlanacak.

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zümrüdüanka dizisi yeni bölümüyle 18 Kasım Çarşamba saat 20.00 FOX TV ekranlarında yer alacak.

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ KONUSU NE?

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir'in en fakir mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu'nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır. Zümrüt'ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır.

Zümrüt, bir yandan annesinin evlen baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken öte yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey'in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır. Ülfet bunu öğrenir ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır. Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü Zümrüt, Demirkanların Suriye'de şehit düşen torunu Serhat'a aşıktır… Bu çıkmazların olay örgüsünde geçmektedir.

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Nevşehir’in gözdesi Ürgüp’e bağlı Karağandere Mahallesinde gerçekleştiriliyor.

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Abbas’ın vurulması büyük bir şok etkisi yaratır. Onu vuran kişinin kimliği Serhat ve Zümrüt için daha da büyük bir yıkım olur. Azimet ise bir kez daha evlat acısının ne demek olduğunu hatırlayacaktır.

Özgüç konağının habersiz misafiri konak içindeki bütün dengeleri değiştirmeye adaydır. Bu misafir, yalnızca Özgüçlerin değil Demirkanların da huzurunu bozar.

Yeni bir düşmanla baş etmesi gerektiğini anlayan Serhat hem sevdiklerini hem de zor durumda olan masum insanları korumak için bir çözüm yolu üretmelidir. Bu uğurda Cihan ile aralarında bir yoldaşlık gelişecektir.

Suhandan’ın öğrendiği gerçek Hamit’le aralarına bir uçurum açar. Hamit imkansız bir çıkmazın içine düşerken Suhandan kendine yeni bir amaç belirler.

Azimet, giderek yalnızlaşmanın acısıyla Serhat’a daha fazla tutunmaya karar verir. Bunun için de Serhat’ı konağa döndürmesi, Zümrüt’ten ayırması gerekmektedir. Serhat ve Zümrüt aşkı bir kez daha büyük bir sınavdan geçecektir. Azimet ve Deniz’in yoldaşlığı Serhat ve Zümrüt için anbean artan bir tehlikeye dönüşecektir.