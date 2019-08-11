Zümrüt Yeşil filminin konusu nedir? Hangi kanalda? Oyuncuları kimler?

Zümrüt Yeşil filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Bugün hangi kanalda? soruları bu filmi bugün televizyon ekranlarında izleyenler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte yanıtları...

ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Serinin son filmi Zümrüt Yeşil’de geçmişte yaşadıklarından dolayı kalbi kırılan Gwendolyn’in Gideon’a yeniden güvenmesi artık çok zordur. Gwendoly’in bu gelgitleri yaşarken Lodge kaçırılır. Gwen ve Gideon zamana karşı yarışta birlikte olmak zorundadırlar. Gwendolyn, geçmişte sorguladığı güçlerini şimdi riskli bir kurtarma operasyonunda kullanacaktır.

ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİ HANGİ KANALDA?

11 Ağustos 2019 Pazar

SHOW, 20:00

ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Oyuncular: Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, Josefine Preub

Orijinal İsmi: Smaragdgrün

Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Dram , Fantastik , Komedi , Romantik

Senarist: Kerstin Gier , Katharina Schöde , Felix Fuchssteiner , Barry Thomson

Yönetmen: Felix Fuchssteiner , Katharina Schöde

Yapımı: 2016 - Almanya

11 AĞUSTOS SHOW TV YAYIN AKIŞINDE NELER VAR?

06:15 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA

08:15 HAYAT GÜZELDİR

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

14:00 GEL HEMŞERİM

15:30 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18:45 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 ZÜMRÜT YEŞİL

22:15 USS INDIANAPOLIS: CESUR ADAMLAR

00:30 ZÜMRÜT YEŞİL

02:30 USS INDIANAPOLIS: CESUR ADAMLAR

04:45 PAZAR SÜRPRİZİ