Zümrüt Yeşil filminin konusu nedir? Hangi kanalda? Oyuncuları kimler?
Zümrüt Yeşil filmi bu akşam televizyon ekranlarında oynuyor. Bundan dolayı internette araştırılmaya başlandı. Peki Zümrüt Yeşil filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Bugün hangi kanalda? Tüm merak edilenler haberimizde.
Zümrüt Yeşil filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Bugün hangi kanalda? soruları bu filmi bugün televizyon ekranlarında izleyenler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte yanıtları...
ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Serinin son filmi Zümrüt Yeşil’de geçmişte yaşadıklarından dolayı kalbi kırılan Gwendolyn’in Gideon’a yeniden güvenmesi artık çok zordur. Gwendoly’in bu gelgitleri yaşarken Lodge kaçırılır. Gwen ve Gideon zamana karşı yarışta birlikte olmak zorundadırlar. Gwendolyn, geçmişte sorguladığı güçlerini şimdi riskli bir kurtarma operasyonunda kullanacaktır.
ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİ HANGİ KANALDA?
11 Ağustos 2019 Pazar
SHOW, 20:00
ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Oyuncular: Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, Josefine Preub
Orijinal İsmi: Smaragdgrün
Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Dram , Fantastik , Komedi , Romantik
Senarist: Kerstin Gier , Katharina Schöde , Felix Fuchssteiner , Barry Thomson
Yönetmen: Felix Fuchssteiner , Katharina Schöde
Yapımı: 2016 - Almanya
11 AĞUSTOS SHOW TV YAYIN AKIŞINDE NELER VAR?
06:15 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA
08:15 HAYAT GÜZELDİR
10:00 PAZAR SÜRPRİZİ
13:00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU
14:00 GEL HEMŞERİM
15:30 ÇOCUKTAN AL HABERİ
18:45 HAFTA SONU ANA HABER
20:00 ZÜMRÜT YEŞİL
22:15 USS INDIANAPOLIS: CESUR ADAMLAR
00:30 ZÜMRÜT YEŞİL
02:30 USS INDIANAPOLIS: CESUR ADAMLAR
04:45 PAZAR SÜRPRİZİ
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