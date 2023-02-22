Zurab Bedoshvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zurab Bedoshvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zurab Bedoshvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zurab Bedoshvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zurab Bedoshvili 11 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Gürcistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zurab Bedoshvili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zurab Bedoshvili, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zurab Bedoshvili'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Zurab Bedoshvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zurab Bedoshvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Mart 2020 yılında St. Pauli U19
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2022 yılında FC Samgurali II
30 Ocak 2023 yılında Panachaiki
Zurab Bedoshvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zurab Bedoshvili şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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