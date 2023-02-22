Zurab Bedoshvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zurab Bedoshvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Zurab Bedoshvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zurab Bedoshvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.