Zvonimir Sarlija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zvonimir Sarlija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zvonimir Sarlija kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zvonimir Sarlija ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zvonimir Sarlija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zvonimir Sarlija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zvonimir Sarlija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zvonimir Sarlija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zvonimir Sarlija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zvonimir Sarlija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zvonimir Sarlija 29 Ağustos 1996 tarihinde Koprivnica şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Zvonimir Šarlija şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zvonimir Sarlija Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vukmil Vukmirica yapmaktadır. Zvonimir Sarlija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zvonimir Sarlija'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zvonimir Sarlija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zvonimir Sarlija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zvonimir Sarlija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zvonimir Sarlija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sl. Belupo U17

1 Temmuz 2013 yılında Sl. Belupo U19

1 Temmuz 2015 yılında Slaven Belupo

31 Temmuz 2015 yılında Koprivnica

30 Haziran 2016 yılında Slaven Belupo

29 Temmuz 2016 yılında NK Solin

30 Haziran 2017 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2019 yılında CSKA Moskova

16 Ocak 2020 yılında Slaven Belupo

17 Ocak 2020 yılında Kasımpaşa

3 Ağustos 2020 yılında Slaven Belupo

1 Eylül 2020 yılında Ankaragücü

30 Temmuz 2021 yılında Panathinaikos

Zvonimir Sarlija kimdir

Zvonimir Sarlija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zvonimir Sarlija şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Slaven Belupo (-2015)

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Zvonimir Sarlija nereli

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