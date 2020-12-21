1.dönem bekçilik sınavı ne zaman olacak? Bekçilik sınavı nerede yapılacak 2020?

Yeni bekçilik alımları için meraklı bekleyiş devam ederken, sınav tarihleri belli oldu. 2020 yılı 1.dönem bekçilik sınavının yapılacağı tarih açıklandı. Yazılı olarak gerçekleştirilecek sınav sadece bir ilimizde yapılacak. İşte bekçilik sınavına dair merak edilen tüm detaylar...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet siteleri üzerinden sınav tarihleri açıklandı. Buna göre bekçilik yazılı sınavı 16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00'te İstanbul'da yapılacak.

BEKÇİLİK SINAVI NEREDE YAPILACAK?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sadece İstanbul'da gerçekleşecek. Sınavda adaylara verilen süre 120 Dakika olacak. Sorularda 5(beş) cevap seçenek sayısı olacak ve çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacak.

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SINAVA GİRERKEN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR?

Sınavda adayların yanlarında bulunması gerekenler,

İki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş

Bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su

Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi)

Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.

Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

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