Bakan Soylu, HDP'nin Millet İttifakı'ndan istediği bakanlıkları açıkladı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayınlanan televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine ilişkin konuşan Bakan Soylu, "Pandemi her bir adımını yeni yaşadığımız süreç. Dünyayı hepimiz gördük. İnsanlar morglardan cenazelerini alamadılar. Hastaneye kabul edilmediler. Çok büyük kapanmalar yaşadılar. Birçok tedbir aldılar. Biz de hem kendimize yönelik pandemi sürecinin büyümesi konusunda tecrübelerimiz ve dünyadaki tecrübeleri takip ederek adım attık. Sayın Cumhurbaşkanımız dört ana kriter belirledi. Bunlardan bir tanesi kamu düzeni. Allah'a şükürler olsun. Avrupa'da yürüyüşler, protestolar, isyanlar. Türkiye'de bir tane böyle bir şey olmadı. Birileri bunlardan rahatsız. Milletimizin hem metaneti hem sabrı, hem vakarı çok yüksek. Hem de Cumhurbaşkanımıza inancı yüksek. Kamu düzeni ve kamu güvenliği konusunda baştan itibaren vali, kaymakam, belediye başkanlarımız, herkes çaba sarf etti." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salgın dolayısıyla kayıplar yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

En yakınlarımızı kaybettik. En önemli birikimlerimizi kaybettik. Dünyada ve bizde iniş çıkışlar oldu. Şu anda 10 bin seviyelerinde. Hastanelerde şu anda 850-900 kişilik potansiyel söz konusu. Kudüs meselesi mesela. Milletin kendi içindeki boşaltması gerekir. Diğer taraftan ligler. Kapatmazsanız bitersiniz dedikten sonra kapandığımızda 'esnafı bitirdiniz' diyebilen bir muhalefet var. Aşı olmayı teşvik ediyoruz. İnanın bazı sektörleri kendim arıyorum. Biraz daha sabredin, zorluğumuzu biliyorsunuz diyorum. Tekrar geri dönmeyelim diyorum.

1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Aşılamada ivmeyi yakaladığımız zaman daha rahat adım atacağız."

SOYLU'DAN 'HDP'YE BAKANLIK' AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin Millet İttifakı'ndan istediği bakanlıkları açıkladı.

"Mesele sadece bakanlık değil başka işler var" diyen Bakan Soylu, bu bakanlıkların Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı olduğunu altını çizerken Ahmet Davutoğlu'nun da HDP ile ittifak yapmayı çok istediğini belirtti.