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1 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları |Başak tembelliği bırak, Kova zihnini rahatlat...
Günlük burç 1 Kasım 2022 Salı yorumları meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün burçlar bize neler söylüyor? Hangi burcu neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor?
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