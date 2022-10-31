HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
31 Ekim 2022 Pazartesi günlük burç yorumları |İkizler biraz daha dikkatli ol, Kova biraz gevşe!
Günlük burç 31 Ekim 2022 Pazartesi yorumları meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün burçlar bize neler söylüyor? Hangi burcu neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor?
YAYINLAMA
Son Haberler
Genç dalgıç köpek balığına yem olmaktan bakın nasıl kurtuldu! O anlar, izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi!
Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken sözler:" CHP ile ittifak Karamollaoğlu’nu bozmuş, varsa Erdoğan muhalefeti, yoksa Erdoğan düşmanlığı"
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den kritik uyarı! Suriye kaynaklı toz taşınımı olacak: O illerde çamur yağacak! İşte il il hava durumu...
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, üretim sayısıyla ilgili konuştu: "Biz buraya 100 bin adetlik kapasite kurduk ama..."
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!