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28 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Akrep, sakin kalmalısın, Kova, faydası olmayandan uzaklaş!
Günlük burç 28 Ekim 2022 Cuma yorumları meraklıları tarafında araştırılmaya devam ediyor. Bugün burçlar bize neler söylüyor. Hangi burcu neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor?
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