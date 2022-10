"Geliyor gelmekte olan" dedik, geldi! Önümüzdeki 80 gün çok kritik! Mars retrosu herkesi vuracak

SAĞLIKLI KARARLAR ALAMAYABİLİRSİNİZ

Mars gerilemesi, genel olarak kişide halsizlik hissi oluşturabilir. Yorgun hissedebilir, hiçbir şey yapmamak istiyor olabilirsiniz. Ayrıca olduğunuzdan daha öfkeli ya da daha endişeli bir döneme de girebilirsiniz. Bu nedenle aldığınız kararlar ve attığınız adımlar pek sağlıklı olmayabilir. Radikal değişimler ve yeni başlangıçlar için uygun bir zaman değil. Önümüzdeki 80 gün boyunca biraz daha sakin ve temkinli hareket etmenizde fayda var.

Konu ilişkiler için de geçerli olabilir. Eğer hayatınızda biri varsa bu dönemde söz, nişan ya da evlilik gibi konuları biraz ertelemenizde fayda olabilir. Yeni bir ilişkiye başlamak için de uygun bir zaman değil. Ama eğer başladıysanız bunu bir süre gizli yaşamanız sizin için daha iyi olacaktır.

ESKİ SEVGİLİLER KAPINIZI ÇALABİLİR

Mars retrosu denince akla gelen noktalardan biri de, geçmişteki kişilerin tekrar hayatımıza girmeye çalışması. Çünkü Mars retrosu eskinin geri dönüşünü temsil eder. Bu dönemde geçmişte yaşadığınız ilişkileriniz tekrar canlanabilir, ilişkinizi kestiğiniz insanlar tekrar hayatınıza girmeye çalışabilir. Astrologlar bu dönüşlerin sonu mutluluğa giden bir kapı aralayabileceğini söylese de mantıklı hareket etmekte fayda var. Hayatınızda yeni bir sayfa açmak için geçmişinizi tamamen kapatmanız gerekecektir.

MARS RETROSU EŞİTTİR DRAMA

Mars retrosu "drama"yı da beraberinde getirecek. Bol bol drama yaşayacağınız, hüzün topuna dönüşeceğiniz günler yaşamanız da olası. Fakat her olayı büyütmemek, her şeyi kafaya takmamak ve gereksiz üzüntülerden uzak durmak sizi bu süreçten sağ salim çıkarabilir. Her şey sizin elinizde!

SAVAŞ, TERÖR, ÖLÜMLER...

Astrologlar Mars retrosunun Dünya'ya etkisi olarak da savaş, ölümler, terör saldırıları ve çatışmalar gibi problemlerle etki edebileceği görüşünde. Ayrıca uzmanlar siber saldırılar ve sık sık elektrik kesintileri olabileceği konusunda da uyarılarda bulunuyor.