"Geliyor gelmekte olan" dedik, geldi! Önümüzdeki 80 gün çok kritik! Mars retrosu herkesi vuracak
Astrologlar dün, yani 30 Ekim Pazar günü itibarıyla başlayan Mars retrosu için uyardı. Peki kariyer, aile, ilişki gibi pek çok alanda etkisini hissettirecek Mars retrosunda bizi neler bekliyor? İşte detaylar...
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