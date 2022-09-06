11 Eylül 2022 Merkür Retrosu'ndan hangi burçlar etkilenecek? 11 Eylül Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar

Gezegen gerilemesi olarak bilinen Merkür Retrosu bu ayın 11'inde gerçekleşecek. Peki 11 Eylül 2022 Merkür Retrosu'ndan hangi burçlar etkilenecek? İşte11 Eylül Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar...

Emine Özfalcı
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11 Eylül 2022 Merkür Retrosu'ndan hangi burçlar etkilenecek? 11 Eylül Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar

11 Eylül Pazar günü güzel sürprizler, sizi mutlu edecek karşılaşmalar yaşanabilir. Hayatınızda daha önce denemediğiniz bir şeyler yapmak adına adımlar atabiliriz. Merkür Retrosu'nun yaşanacağı günde en çok hangi burçların etkileneceği merak ediliyor. Biz de haberimizde '11 Eylül 2022 Merkür Retrosu'ndan hangi burçlar etkilenecek?' sorusuna yanıt verdik. İşte 11 Eylül Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar...

11 EYLÜL MERKÜR RETROSU'NDAN HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?

10 Eylül’de Terazi burcunda meydana gelecek Merkür Retrosu, 3 Ekim tarihinde Başak burcunda tamamlanacak. Bu dönemde çevrenizde aile, iş, arkadaşlık, ilişkiler olmak üzere her alanda iletişimde problemler yaşamanız olağandır. Gerektiğinden soğuk bir iletişimi benimseyebilir ya da içinize kapanabilirsiniz. Alınganlıklar, kararsızlıklar yaşayabileceğiniz tehlikeli bir dönem olarak değerlendirilebilir.

11 Eylül'de Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

Yengeç
Oğlak
İkizler
Yay

11 Eylül 2022 Merkür Retrosu'ndan hangi burçlar etkilenecek? 11 Eylül Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür Retrosu, gezegen gerilemesi demektir. Gezegenlerde yaşanan gerileme; gezegenin, güneş sistemindeki yörüngesinde meydana gelen yavaşlama ile geri gitmesi olarak tanımlanır Merkür retrosunda yaşanan bu gerileme etki ettiği alanlarda çalışmaların iyi gitmemesine, yönetimde sorunlar yaşanmasına ve kargaşaya yol açar. Sene içinde 2 ya da 3 kez meydana gelen bu Retro sırasında kişilerin hayatlarında alacakları kararlar doğrultusunda dikkatli olması ifade edilir.

MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ NEDİR? RETRODA NELER OLUR?

Merkür retrosu adından da anlaşılacağı gibi gerilemelerin yaşanacağına işarettir. Merkür retrosunda, teknolojik araçlarda meydana gelen arızalar, ikili ilişkilerde yaşanacak yeni adımlar ya da eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi söz konusudur. Retroda, planlanan seyahatler ve alınacak yeni kararlar konusunda da dikkatli olunması önerilir.

11 Eylül 2022 Merkür Retrosu'ndan hangi burçlar etkilenecek? 11 Eylül Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar

MERKÜR RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ, NELERDEN KAÇINMALI?

Bu dönemde, yeni bir işe başlamamaya ve yeni gelen teklifleri ve projeleri 6 Şubat’tan sonraya ertelemeye çalışın. Teklif retrodan önce geldiği takdirde, değerlendirebilirsiniz.

Sınav kağıtlarınızı ve eğitimlerinizi dikkatlice gözden geçirin. Optik kaydırma, not kaybetme gibi olumsuz olaylara karşı tedbirli olmanızda yarar var.

Gayrimenkul alım-satım işlerinizi bir süre erteleyebilir ya da retrodan önce tamamlayabilirsiniz.

Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlardaki belgelerinizi ve fotoğraflarınızı mutlaka yedekleyin çünkü bu dönemlerde yaşanabilecek veri kaybı oldukça olağan görülüyor.

Yeni bir şey almayı, alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bunu 6 Şubat’tan sonra yapmanız önerilir.

Yatırım yapmak için retronun doğru zaman olmadığını söyleyen astrologlara göre, doğru zaman retro bitimi ve etkilerinin geride kaldığı zaman zarfı olacaktır.

11 Eylül 2022 Merkür Retrosu'ndan hangi burçlar etkilenecek? 11 Eylül Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar

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