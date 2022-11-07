Bütün tahminleri doğru çıkmıştı, şimdi de kıyametin tarihini verdi! Peki kıyamet ne zaman kopacak? İşte korkutan o tarih...
Profesörlerin ve bilim insanlarının üzerinde yıllarca çalıştığı ve geliştirdiği bir süper bilgisayar, dünyanın sonunun ne zaman geleceği konusunda korkutan bir tahminde bulundu. İşte o tüyler ürperten tarih...
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Bütün tahminleri doğru çıkmıştı, şimdi de kıyametin tarihini verdi! Peki kıyamet ne zaman kopacak? İşte korkutan o tarih...
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