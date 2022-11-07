Bütün tahminleri doğru çıkmıştı, şimdi de kıyametin tarihini verdi! Peki kıyamet ne zaman kopacak? İşte korkutan o tarih...

Profesörlerin ve bilim insanlarının üzerinde yıllarca çalıştığı ve geliştirdiği bir süper bilgisayar, dünyanın sonunun ne zaman geleceği konusunda korkutan bir tahminde bulundu. İşte o tüyler ürperten tarih...

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Bütün tahminleri doğru çıkmıştı, şimdi de kıyametin tarihini verdi! Peki kıyamet ne zaman kopacak? İşte korkutan o tarih... 1

Kıyamet inancı dinlere ve inanışlara göre farklılık gösteren bir konu olsa da dünyanın bir sonunun olduğu herkes tarafından inanılan bir gerçek.

Bütün tahminleri doğru çıkmıştı, şimdi de kıyametin tarihini verdi! Peki kıyamet ne zaman kopacak? İşte korkutan o tarih... 2

İklim krizi, kuraklık, felaketler... Ardı arkasına yaşanan olumsuzluklar dünyayı yavaş yavaş yaşanılamaz bir hale getiriyor. Tüm bunlar da kıyametin ne zaman kopacağı konusunda akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.

Bütün tahminleri doğru çıkmıştı, şimdi de kıyametin tarihini verdi! Peki kıyamet ne zaman kopacak? İşte korkutan o tarih... 3

Her ne kadar kesin olarak bilinemeyecek bir şey olsa da insanların üzerinde durmaksızın çalışıp araştırdığı bir konu olan kıyametin tarihi hakkında bir tahmin ortaya atıldı.

Bütün tahminleri doğru çıkmıştı, şimdi de kıyametin tarihini verdi! Peki kıyamet ne zaman kopacak? İşte korkutan o tarih... 4

1973 yılında profesörlerin ve bilim insanlarının üzerinde çalışarak geliştirmiş olduğu bir süper bilgisayar, bu zamana kadar dünya ile ilgili yaşanacak tüm problemleri tahmin etti.

Bütün tahminleri doğru çıkmıştı, şimdi de kıyametin tarihini verdi! Peki kıyamet ne zaman kopacak? İşte korkutan o tarih... 5

Örneğin 2020 yılından itibaren tüm dünyada iklim problemlerinin baş göstereceğini tahmin etmişti. Nitekim bu tahmininde yanılmadı. Şu an pek çok ülke iklim problemleriyle, kuraklık ve enerji kriziyle başa çıkmaya çalışıyor.

Bütün tahminleri doğru çıkmıştı, şimdi de kıyametin tarihini verdi! Peki kıyamet ne zaman kopacak? İşte korkutan o tarih... 6

Süper bilgisayarın yeni tahmini ise tüyler ürpertti.

Bütün tahminleri doğru çıkmıştı, şimdi de kıyametin tarihini verdi! Peki kıyamet ne zaman kopacak? İşte korkutan o tarih... 7

Bilgisayar, dünyadaki iklim değişikliği ve diğer olaylara göre dünyanın sonunun ne zaman geleceğine dair tahminlerde bulunmaya başladı.

Bütün tahminleri doğru çıkmıştı, şimdi de kıyametin tarihini verdi! Peki kıyamet ne zaman kopacak? İşte korkutan o tarih... 8

Kıyametin nasıl ve ne şekilde kopacağını tahmin ediyor olamasa da 2050 yılından itibaren dünyanın artık yaşanamayacak bir hal alacağını söyledi.

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