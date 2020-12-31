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  3. 1 Ocak 2021 Müge Anlı bugün neden yok? Müge Anlı bugün neden yok?

1 Ocak 2021 Müge Anlı bugün neden yok? Müge Anlı bugün neden yok?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı 1 Ocak 2020 Cuma yayın akışında yer almıyor. Milyonlarca izleyicisi olan başarılı Gazeteci Müge Anlı'yı ekranlarda göremeyen seyirciler 1 Ocak 2021 Müge Anlı bugün neden yok? sorusuna yanıt arıyor. İşte o çok merak edilen sorunun yanıtı...

1 Ocak 2021 Müge Anlı bugün neden yok? Müge Anlı bugün neden yok?

Türkiye'nin en çok izlenen programı Müge Anlı hafta içi her gün saat 10.00 - 11.00 arası herkesi ekran başına kilitliyor. ATV'nin reyting rekortmeni program 1 Ocak Cuma günü yayımlanmayacak. İzleyiciler  Müge Anlı neden yok? Müge Anlı bitti mi? gibi soruları araştırmaya başladı. Cevabı haberimizde.

1 0CAK 2021 CUMA GÜNÜ MÜGE ANLI NEDEN YOK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV'nin en çok önem verdiği yapımlardan biri. 10 sezondan fazla yayımlanan başarılı program senenin ilk günü olan 1 Ocak Cuma günü tatilde olacak. Program 4 Ocak Pazartesi günü yeniden ekranlarda şüpheli cinayetleri kayıpları kovalamaya devam edecek. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri izleyicisi karşısına çıkan Tatlı Sert ekibi ele aldıkları konularla neredeyse her gün gündemi belirliyor. 

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