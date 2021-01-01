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  3. 1 Ocak Cuma Esra Erol var mı, yok mu? Esra Erol bugün canlı yayın neden yok?

1 Ocak Cuma Esra Erol var mı, yok mu? Esra Erol bugün canlı yayın neden yok?

1 Ocak Cuma Esra Erol var mı, yok mu? Esra Erol bugün canlı yayın neden yok? ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına geçen Esra Erol'da programının bugün yayımlanıp yayımlanmayacağı merak konusu oldu. Canlı yayında birbirinden ilginç konuların ele alındığı programın başarılı sunucusu Esra Erol 1 Ocak Cuma günü programı sunacak mı? İşte detaylar...

1 Ocak Cuma Esra Erol var mı, yok mu? Esra Erol bugün canlı yayın neden yok?

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Milyonlarca vatandaş yeni yıla evlerinde televizyon izleyerek girdi. Kısıtlama boyunca evde kalan vatandaşlar sık sık televizyon karşısında vakit geçiriyor. Bu nedenle televizyondaki yayın akışları ilgi görmeye başladı. ATV'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol'da programının bugün ekranlarda olup olmayacağı merak ediliyor. 

1 OCAK CUMA ESRA EROL VAR MI, YOK MU?

Bu yıl yılbaşı 1 Ocak Cuma gününe denk geldi. ATV'nin 2 sevilen programı Müge Anlı ile Esra Erol bugün ekranlarda olmayacak. Peki Esra Erol bugün canlı yayın neden yok?

1 Ocak 2021 Müge Anlı bugün neden yok? Müge Anlı bugün neden yok?1 Ocak 2021 Müge Anlı bugün neden yok? Müge Anlı bugün neden yok?

ESRA EROL BUGÜN CANLI YAYIN NEDEN YOK?

1 Ocak Cuma günü yılbaşı tatili olması nedeniyle Esra Erol'da programı da bugün tatile çıktı. Başarılı program, 1 günlük tatilin ardından Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.  Ancak bugün Esra Erol'da programının tekrarı ATV ekranlarında sizlerle olacak. 

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