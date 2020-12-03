1 yaşındaki bebek 20 köpeğin saldırısına uğradı! Anne gözyaşları içinde anlattı

Olay Çalı Mahallesi Papatya Caddesinde meydana gelen korkunç olayda başı boş köpekler anne ve çocuğuna saldırdı. Annesine gitmek için 1 yaşındaki çocuğunu kucağına alarak dışarı çıkan Bilge Bircan Bingöl, bir anda 20 köpekle karşı karşıya geldi.

BETONA DÜŞEN ÇOCUĞUN YÜZÜ MORLUKLAR İÇİNDE KALDI

Köpekleri saldırısına uğrayan anne uzun süre mücadele ederken bu esnada kucağındaki çocuğunu beton zemine düşürdü. Kafa üstü beton zemine düşen minik çocuk ölümden döndü. Çocuğun yüzü düşmenin etkisiyle morluklar içinde kaldı. Kadın çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle 20 köpeğin saldırısından kurtulmayı başardı. Büyük şok yaşayan ve çok korkan genç kadın o anları gözyaşları içinde anlattı.

''BU KÖPEK SALDIRISI İLK DEĞİL''

Evden annesine gitmek için çıktığını ifade eden Bilge Bircan Bingöl, "Mahallemizde çok fazla başı boş köpek var, defalarca müracaat etmemize rağmen herhangi bir tedbir alınmadı. Ben kucağımda çocuğumla yürürken caddenin ortasında birden 20 tköpeğin saldırısına uğradım. 20 tane köpekle başı çıkmak mümkün değil. Ben ederken çocuğumu elimden kaldırıma düşürdüm. Çocuğumun yüzü çarpmanın etkisiyle morardı. Bize daha önce de köpek saldırdı. Bu ikinci saldırı. Biz çocuğumla birlikte ölümden döndük, bir an evvel bu başı boş köpeklere çare bulunsun" dedi.