11 Nisan'da hangi sınav var 2021? 11 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

11 nisanda hangi sınav var 2021? 11 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 2021 ÖSYM sınavları genellikle hafta sonları uygulanmaktadır. Salgın nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sınavlarına girecek adayları ve refakatçilerini etkilememektedir. İşte detaylar...

11 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmasında yeni tedbirleri açıkladı. Hafta sonu kısıtlamaları ilden ile göre değişiyor.

Buna göre çok yüksek riskli illerde ( Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak) hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kırmızı renkteki illerde kısıtlama cuma günü 21.00'de başlıyor ve pazartesi 05.00'de sona eriyor.

Düşük ve orta riskli illerde (Şırnak) hafta sonu 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanacak.

Yüksek riskli illerde (Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli) ise cuma günü 21.00'de başlayan kısıtlama cumartesi 05.00'de sona erecek. Ardından tekrar cumartesi 21.00'de başlayan kısıtlama pazartesi 05.00'de bitecek.

11 NİSAN'DA HANGİ SINAV VAR 2021?

2020 yılında yapılması planlanan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı salgın nedeniyle 11 Nisan 2021 tarihine ertelendi. Binlerce kişi 11 Nisan'da DHBT sınavına katılacak.

DHBT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Yurt genelindeki adayların merakla beklediği DHBT sınav yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

DHBT GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

SINAV REFAKATÇİSİ KISITLAMADAN MUAF MI?

Sınavlara katılacaklar ile bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçi ile sınav görevlileri, yasaklardan muaf olacak.

Refakatçilerin yanlarından belge bulundurması gerekmeyecek (kimlik hariç). Sadece sınava girecek adayların yanlarında sınav giriş belgesi bulundurması gerekiyor.

DHBT sınavı kaç soru kaç dakika 2021? KPSS DHBT sınav süresi ne kadar?