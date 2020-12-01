ALES iptal mi oldu? ALES ertelendi mi 2 Mayıs 2021? ÖSYM son dakika

Pandemi sürecinde artan vakalar nedeniyle MEB'in bir çok kademede yüz yüze eğitime ara vermesinin ardından ÖSYM'den de son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki ALES iptal mi oldu? ALES ertelendi mi 2 Mayıs 2021?

Kabine toplantısında bazı yasaklara getirildi. Bu kapsamda MEB, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.. Peki ALES sınavı için açıklama geldi mi? İşte detaylar...

ALES İPTAL Mİ OLDU?

ALES/1 sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde merkezi olarak uygulanacak. Sınavın iptali hakkında ÖSYM'den açıklama yapılmadı. Ancak salgının seyrine göre ilerleyen zamanlarda ÖSYM sınavları hakkında bir açıklama gelebilir. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

ALES/1 ERTELENDİ Mİ 2 MAYIS 2021?

ÖSYM sınavlarında henüz bir iptal ve ya erteleme duyurusu bulunmamaktadır. ALES sınavının başvuruları 12- 22 Mart tarihlerinde alınmıştı. Sınav da 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 27 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor.