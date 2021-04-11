11 Nisan'da ne oldu? Tarihte bugün olan olaylar, ölenler, doğanlar

11 Nisan günü tarihte yaşanmış olan olayları, bugünde ölenler ve doğanları kronolojik sıra ile haberimizde sizlerle paylaştık.

11 NİSAN'DA NE OLDU?

11 Nisan Dünya Parkinson Günü olarak kutlanmaktadır. Ayrıca 11 Nisan, Şanlıurfa'dan Fransız birliklerinin geri çekilişi (1920) olarak da ülke genelinde kutlanmaktadır.

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TARİHTE BUGÜN OLAN OLAYLAR, ÖLENLER, DOĞANLAR

491 - Flavius Anastasius, Bizans İmparatoru oldu.

1034- Bizans İmparatoru III. Romanos, yaşamını yitirdi. (d. 968)

1626- Ragusalı bilim insanı Marino Ghetaldi, hayatını kaybetti. (d. 1568)

1899- İspanya, Puerto Rico'yu ABD'ye bıraktı.

1905- Einstein, İzafiyet Teorisini açıkladı.

1918- Avusturyalı mimar Otto Wagner, hayatını kaybetti. (d. 1841)

1919- Singapur, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'ndan bağımsızlığını ilân etti.

1919- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuruldu.

1919- 15'inci Kolordu Komutanlığına atanan Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı Şişli'deki evinde ziyarete gitti.

1920- Şanlıurfa Fransızların işgalinden kurtuldu.

1920- Meclis-i Mebûsan kapatıldı.

1930- Sultanahmet'te büyük kadın mitingi gerçekleşti. Türk Kadınlar Birliğinin düzenlediği mitingde, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması kutlandı.

1939- Kurtdereli Mehmet Pehlivan, ödlü (d. 1864)

1957- Halk gazetesi sahibi Ratip Tahir Burak, bir karikatürden dolayı tutuklandı.

1963- Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK) Adapazarı Traktör Fabrikası kuruldu.

1965- ABD'nin orta-batı eyaletlerinde çıkan kasırgalarda 256 kişi yaşamını yitirdi.

1967- "Kadınlar I-ıh Derse" adlı oyun İstanbul'da yasaklandı. Başrol oyuncusu tepki amacıyla Lale Oraloğlu açlık grevine girdi.

1970- Apollo 13 uzaya fırlatıldı.

1972- 1967 yılından sonra B-52'ler, Vietnam'ı ilk kez yine bombalamaya başladı.

1975- Türk-Irak petrol boru hattının Irak ayağının yapımına başlanıldı.

1975- Bursa'da Uludağ, Elâzığ'da Fırat, Samsun'da Ondokuz Mayıs ve Konya'da Selçuk Üniversitelerinin kurulmasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi.

1980- Yazar ve radyo programcısı Ümit Kaftancıoğlu, İstanbul'da 45 yaşında katledildi. (d. 1935)

1983- Ankara Üniversitesinin ilk rektörü Ord. Prof. Dr. Aziz Kansu öldü.

1983- Zonguldak Kozlu Kömür Üretim bölgesinin İhsaniye ocağında onarım çalışmaları esnasındaki patlamada 1'i mühendis 10 madenci hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

1985- Arnavutluk Devlet Başkanı Enver Hoca, vefat etti. (d. 1908)

1989- Türk şair Orhon Murat Arıburnu, hayatını kaybetti. (d. 1916)

1991- Terörle Mücadele Yasası kabul edildi.

1995- GAP kapsamında Harran Ovası'na ilk su döküldü.

1997- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, Bosna'da görev yapan Türk Barış Gücüne verilmesine karar verildi.

2002- Türk sinema oyuncusu ve seslendirmeci Giray Alpan, yaşamını yitirdi. (d. 1935)

2006- Marmara Depremi'nde Yalova'da yaptırdığı ve sattığı bazı binaların yıkılması sonucu ''birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği'' gerekçesiyle Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Veli Göçer ile mimar İsmet Kösebalaban'a 18'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

2010- Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da parlamento ve devlet başkanı seçimleri yapıldı. 3 gün devam eden seçimlerde Ömer el Beşir yeniden devlet başkanı seçildi.

2011- Türk gazeteci, şair ve yazar Ruşen Hakkı, hayatını kaybetti. (d. 1936)

2012- Kamuoyunda ''4+4+4'' olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran ''İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlandı.

2013- Anayasa Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) sivil memurların sendika kuramayacağı ve sendikaya üye olamayacağına ilişkin kanun hükmünün iptaline karar verdi.

2016- Türkiye'nin yakından takip ettiği Özgecan Aslan cinayetinde müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Suphi Altındöken, cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü, babası Necmettin Altındöken de yaralandı.

2016- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Arzu Öztürk yaşamını yitirdi.

2018- Cezayir'in kuzeyindeki Blida kentinde bir askeri nakliye uçağı düştü. Kazada 257 kişi öldü.

2019- Futbolcu Can Bartu, hayatını kaybetti. (d. 1936)