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11 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Macera dolu yarışma programı Operasyon 41 yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Kanal D'de hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Konuştukça ile başlayan kanalda akşam 2. bölümüyle ekrana çıkacak olan macera dolu yarışma programı Operasyon 41 ekranlarda oluyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

11 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Macera dolu yarışma programı Operasyon 41 yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. 08:45'te Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim ekranda olurken hemen ardından Magazin D Pazar yayınlanıyor. Akşam ise Operasyon 41 adlı yarışma programı 2. bölümüyle Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

11 TEMMUZ 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:30 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Operasyon 41

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