Dığdığı ne demek, TDK'ya göre Dığdığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Menemenspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Son dakika | Yine cuma gününü seçtiler! Afganistan Kandahar'da camiye bombalı saldırı: En az 30 ölü2021 ALES 3 geç başvuru ne zaman? ALES 3 geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar 2021?Pendik Belediyesi tarafından okullara spor malzemesi desteği verildiBarbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'İn Kılıcı son bölüm izleYKS ek yerleştirme kılavuzu 2021 |İkinci ek yerleştirme ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?Uzak Şehrin Masalı 5. bölüm final full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı final izleCamdaki Kız 15. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izleBir Zamanlar Çukurova 108. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. 12 çocuğu öldürüp kanlarını emen Seri Katil karakoldan firar etti!

12 çocuğu öldürüp kanlarını emen Seri Katil karakoldan firar etti!

Kenya'da 12 çocuğu gözünü bile kırpmadan öldürdüğünü itiraf eden ve en az bir tanesinin kanını emdiğini söyleyen seri katil Masten Wanjala, karakola götürülmesinin ardından merkezden firar etti.

12 çocuğu öldürüp kanlarını emen Seri Katil karakoldan firar etti!

Kenya'nın Başkenti Nairobi dahil olmak üzere, bölge yakınında toplamda 14 çocuk cinayeti tespit edildi. Cinayetlere ilişkin Masten Wanjala isimli siyahi suçlanırken, Wanjala sonunda katil olduğunu ve 12 çocuğun ölümüne sebep olduğunu itiraf etti. Çocukları öldürmesinin ardından en az bir tanesinin de kanını emdiğini söyleyen seri katil, götürüldüğü polis merkezinden firar etti. Bunun üzerine karakolda bulunan 3 görevli de gözaltına alındı.

12 çocuğu öldürüp kanlarını emen Seri Katil karakoldan firar etti!

5 ÇOCUĞUN CESEDİ TOPRAK ALTINDAN ÇIKTI

Nairobi, Machakos ve Batı Kenya'daki 14 çocuğun cinayeti ile ilgili gerçekleştirilen soruşturmada gözaltına alınan Wanjala, geçmiş 4 yıl içinde toplamda 12 çocuğun hayatına son verdiğini itiraf etti. Olay sonrası seri katil dahil olmak üzere kuzenleri de gözaltına alındı. Cinayete ilişkin yapılan araştırmalarda 5 çocuğun cesedi toprak altından çıktı. 

Dün mahkemeye çıkarılacağı bilinen seri katilin yoklama esnasında karakolda bulunmadığı gözlemlendi. 

Polis ekiplerinin her yerde firar eden katili arıyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT