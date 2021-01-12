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12 Ocak Hava Durumu 2021| Bugün yağmur yağacak mı?

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olurken Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise ülke genelinde mevsim normallerinin 4-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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12 Ocak 2021 Salı 08:57
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