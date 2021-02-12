12 Şubat Hava Durumu | Kar yağışı başladı!
Meteoroloji'nin verdiği bilgilere göre Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar sabah saatlerinde etkili olmaya başlarken diğer illerimizde yer yer sağanak yağmur görülmesi bekleniyor.
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12 Şubat 2021 Cuma 08:44
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