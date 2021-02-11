  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı! | Flatyos'tan Savcı Bey'e hain tuzak!

Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı! | Flatyos'tan Savcı Bey'e hain tuzak!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Flatyos, Savcı Bey'i tuzağa düşürürken Osman Bey'in "Hainler temizlenecek kutlu devlet yükselecek" sözleri diziye damga vuruyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 46. Bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU 

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı! | Flatyos'tan Savcı Bey'e hain tuzak!

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebali

Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan'dan Asya'ya tehlikeli atak!Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan'dan Asya'ya tehlikeli atak!

Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan çocuğunu kaybedecek mi?Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan çocuğunu kaybedecek mi?

Maraşlı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mahur'dan Maraşlı'ya ilk öpücük!Maraşlı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mahur'dan Maraşlı'ya ilk öpücük!

Arıza 22. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza'dan sürpriz evlilik teklifi!Arıza 22. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza'dan sürpriz evlilik teklifi!

 

11 Şubat 2021 Perşembe 11:44
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı! | Flatyos'tan Savcı Bey'e hain tuzak!
Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı! | Flatyos'tan Savcı Bey'e hain tuzak!
Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan'dan Asya'ya tehlikeli atak!
Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan'dan Asya'ya tehlikeli atak!
Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan çocuğunu kaybedecek mi?
Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan çocuğunu kaybedecek mi?
Maraşlı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mahur'dan Maraşlı'ya ilk öpücük!
Maraşlı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mahur'dan Maraşlı'ya ilk öpücük!
Masumlar Apartmanı'nda Naci'den izleyenleri üzen sahne!
Masumlar Apartmanı'nda Naci'den izleyenleri üzen sahne!
Arıza 22. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza'dan sürpriz evlilik teklifi!
Arıza 22. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza'dan sürpriz evlilik teklifi!
Hekimoğlu 37. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hekimoğlu'na hapis cezası!
Hekimoğlu 37. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hekimoğlu'na hapis cezası!
Ramo 32. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Ramo is coming!''
Ramo 32. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Ramo is coming!''
Alev Alev 14. bölüm fragmanı yayınlandı! | Çelebi'ye büyük sürpriz!
Alev Alev 14. bölüm fragmanı yayınlandı! | Çelebi'ye büyük sürpriz!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 51. bölüm fragmanı yayınlandı! | Bebek aileye mutluluk getiriyor!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 51. bölüm fragmanı yayınlandı! | Bebek aileye mutluluk getiriyor!