Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey'in büyük oyunu!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in ''Benim oyunumu bozarsan, o vakit mesuliyet benden gider!'' sözü damga vuruyor.