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  3. Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey'in büyük oyunu!

Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey'in büyük oyunu!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in ''Benim oyunumu bozarsan, o vakit mesuliyet benden gider!'' sözü damga vuruyor.

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29 Nisan 2021 Perşembe 14:14
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