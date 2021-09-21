12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar şüphesiyle 77 yaşındaki şahıs tutuklandı
Denizli’de 77 yaşındaki Remzi Eğitmenoğlu, 12 yaşındaki erkek çocuğuna 3 yıl süresince cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla tutuklandı.
Denizli Acıpayam ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Remzi Eğitmenoğlu 12 yaşındaki C.K. adlı erkek çocuğuna 3 yıl süresince cinsel istismarda bulunma suçlamasıyla tutuklandı.
BANYO YAPTIRIRKEN FARK ETTİ
Hisar Mahallesi’nde ikamet eden C.K.’nın annesi, 16 Eylül tarihinde banyo yaptırdığı esnada oğlunun cinsel istismara uğradığını fark ediyor. Bunun üzerine anne jandarmaya şikayette bulunmaya gidiyor.
C.K.’nın ifadesi pedagog eşliğinde jandarma ekipleri tarafından alındı.
PARA VEREREK KANDIRDI
İfadesinde Remzi Eğitmenoğlu'nun kendisini para vererek kandırdığını söyleyen C.K., 3 yıldır cinsel istismara maruz kaldığını belirtti.
Eğitmenoğlu şikayet üzerine gözaltına alınırken, yapılan sorguda suçlamaları reddetti. Ancak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.