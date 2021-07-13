Diagne'ye ceza geliyor! Uzun süredir tatildeydiİnfaz savcılığına gitmedi! Zorlama hapsi istenen Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı!SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Muğla - Menteşe'de deprem! 3,5 şiddetiyle sarsıldı!MHP lideri Bahçeli'den seçim hazırlıkları çağrısı: Siyasette ara olmaz, elinden tutmadığınız kimse kalmasın!Borsa İstanbul neden düşüyor? 13 Temmuz BIST 100 son durum?Fenerbahçe'den Ezgjan Alioski atağı!Açıldıkça Açıldı! Mini şortuyla poz veren Survivor Ayşe dikkatleri üzerine çekti!12 milyon emeklinin beklediği gün geldi! 1500 TL Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başlandıKuraklık desteği ne zaman ödenecek 2021 ? Kuraklık desteği ne kadar 2021?ÖSYM'den flaş DGS uyarısı: Son gün 2 Ağustos! Onaylamayanlar yerleştirilemeyecek...
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 13 Temmuz Salı İstanbul su kesinti listesi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Büyükçekmece, Beylikdüzü su kesintisi...

13 Temmuz Salı İstanbul su kesinti listesi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Büyükçekmece, Beylikdüzü su kesintisi...

13 Temmuz Salı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacak. İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre Ümraniye'ye yenileme çalışmaları nedeniyle 9 saat su verilemeyecek. İşte 13 Temmuz Salı İstanbul su kesinti listesi ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtları.

13 Temmuz Salı İstanbul su kesinti listesi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Büyükçekmece, Beylikdüzü su kesintisi...

İSKİ, 13 Temmuz Salı İstanbul su kesinti listesini yayımladı. İstanbul'un 3 ilçesinde çeşitli nedenlerden dolayı su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar  İstanbul'da sular ne zaman gelecek? şeklinde soruları araştırıyor. İşte Ümraniye, Büyükçekmece, Beylikdüzü su kesintisi hakkında merak edilenler...

13 TEMMUZ SALI İSTANBUL SU KESİNTİ LİSTESİ! İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe    :    B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler    :    Pınartepe Mah
Arıza Sebebi    :    100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi    :    13.07.2021 09:11
Bitiş Tarihi    :    Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

13 Temmuz Salı İstanbul su kesinti listesi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Büyükçekmece, Beylikdüzü su kesintisi...

İlçe    :    Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler    :    Gürpınar Mah,Dereağzı Mah
Arıza Sebebi    :    100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi    :    13.07.2021 09:11
Bitiş Tarihi    :    Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

13 Temmuz Salı İstanbul su kesinti listesi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Büyükçekmece, Beylikdüzü su kesintisi...

İlçe: Ümraniye

Etkilenen Mahalleler    : Çakmak, Çamlık, Altınşehir, Tepeüstü, Mehmet Akif, Şerifali, Esenkent, Esenşehir,  Necip Fazıl,  Ihlamurkuyu,  Cemil Meriç,  Adem Yavuz,  Huzur, Parseller, Yukarı Dudullu ve Aşağı Dudullu

Arıza Sebebi: Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları

Başlama Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı günü 09:00

Bitiş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı günü 18.00 

13 Temmuz Salı İstanbul su kesinti listesi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Büyükçekmece, Beylikdüzü su kesintisi...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT