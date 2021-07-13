13 Temmuz Salı İstanbul su kesinti listesi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Büyükçekmece, Beylikdüzü su kesintisi... 13 Temmuz Salı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacak. İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre Ümraniye'ye yenileme çalışmaları nedeniyle 9 saat su verilemeyecek. İşte 13 Temmuz Salı İstanbul su kesinti listesi ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtları.

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İSKİ, 13 Temmuz Salı İstanbul su kesinti listesini yayımladı. İstanbul'un 3 ilçesinde çeşitli nedenlerden dolayı su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar İstanbul'da sular ne zaman gelecek? şeklinde soruları araştırıyor. İşte Ümraniye, Büyükçekmece, Beylikdüzü su kesintisi hakkında merak edilenler... 13 TEMMUZ SALI İSTANBUL SU KESİNTİ LİSTESİ! İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.07.2021 09:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Gürpınar Mah,Dereağzı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.07.2021 09:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. İlçe: Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Çakmak, Çamlık, Altınşehir, Tepeüstü, Mehmet Akif, Şerifali, Esenkent, Esenşehir, Necip Fazıl, Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Yukarı Dudullu ve Aşağı Dudullu Arıza Sebebi: Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları Başlama Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı günü 09:00 Bitiş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı günü 18.00 Gülistan Başköy Eğitim Editörü su kesintisi