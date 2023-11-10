13 yaşındaki kız takla atan araçtan fırlayarak feci şekilde can verdi!

Bursa’da otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp önce ağaca ardından metro istasyonu duvarına çarptı. Kazanın şiddetiyle yolcu konumunda bulunan Sena El Casim (13) araçtan fırlayıp sürüklenerek hayatını kaybetti.

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13 yaşındaki kız takla atan araçtan fırlayarak feci şekilde can verdi!

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi.

FIRLADIĞI YOLDA SÜRÜKLENEREK FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Yabancı uyruklu Eyüp C. idaresindeki 16 AYT 359 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp önce ağaca ardından metro istasyonu duvarına çarptı. Kazanın şiddetiyle yolcu konumunda bulunan Sena El Casim (13) araçtan fırlayıp sürüklenerek hayatını kaybetti.

13 yaşındaki kız takla atan araçtan fırlayarak feci şekilde can verdi!

Sürücü Eyüp C. ile yolcu konumunda bulunan 2 kişi otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Sena El Casim'in (13) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

13 yaşındaki kız takla atan araçtan fırlayarak feci şekilde can verdi!

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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