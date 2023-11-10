Müebbetle yargılanan kocaya hakim 2 kez indirim uyguladı!

Denizli’de 2 çocuğunun annesini başkasıyla gönül ilişkisi yaşadığını iddia ederek boynundan bıçakladıktan sonra eşarpla boğarak öldüren katil koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada iki defa indirim alarak 16 yıl 8 ay cezaya çarptırıldı.

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Müebbetle yargılanan kocaya hakim 2 kez indirim uyguladı!

Denizli’de 2 çocuğunun annesini başkasıyla gönül ilişkisi yaşadığını iddia ederek boynundan bıçakladıktan sonra eşarpla boğarak öldüren katil koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada iki defa indirim alarak 16 yıl 8 ay cezaya çarptırıldı.

EŞİNİ KISKANÇLIKTAN DOLAYI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İFADE ETTİ

Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi'nde 24 Ocak 2023 tarihinde bir apartmanda meydana gelen olayda; bir süredir işsiz olan Sinan Uygun (41), tartıştığı 2 çocuğunun annesi olan tekstil işçisi eşi Ummuhan Zerrin Uygun’u (38) boynundan bıçakladıktan sonra eşarpla boğarak öldürdü.

Katil ardından sığındığı berber dükkanında gözaltına alınarak tutuklanırken, verdiği ifadede de karısını başkasıyla gönül ilişkisi yaşadığını iddia ederek, kıskandığı için olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Sinan Uygun'un, 21 yıl önce kaçarak evlendiği eşinin yüzüne 1 yıl önce de ütü basmaya çalıştığı, Ummuhan Zerrin Uygun'un şikayetçi olması üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ileri sürüldü.

Müebbetle yargılanan kocaya hakim 2 kez indirim uyguladı!

Katil hakkında eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbetle hazırlanan iddianamenin ardından Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün karar duruşması görüldü. Mahkemede verdiği ifadede eşinin bir erkekle ilişki yaşadığını, olay gecesi alkol aldıktan sonra öfkelenip cinayeti işlediğini söyleyen Sinan Uygun, olay esnasında cinnet getirdiğini iddia ederek duruşmada çocuklarından da özür diledi.

Müebbetle yargılanan kocaya hakim 2 kez indirim uyguladı!

Mahkemede dinlenen bir tanık da Ummuhan Zerrin Uygun ile gönül ilişkisi yaşadıklarını ve birkaç kez buluştuklarını söyledi. Sinan Uygun 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, suçu 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle önce bu cezasında indirim yapılarak 20 yıla düşürüldü. Ardından da 'iyi hali' nedeniyle takdir indirimi de yapılarak cezasını toplam 16 yıl 8 ay olarak belirledi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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