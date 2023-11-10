Dilan ve Engin Polat davası ile ilgisi olduğu iddia edilen kuyumcuya müşteriler akın etti!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, faaliyet gösteren kuyumcu sahibinin Engin Polat ve Dilan Polat davası ile ilgili gözaltına alındığına dair iddia sonrası müşteriler işletmeye akın etti.

YAYINLAMA
Google News
Dilan ve Engin Polat davası ile ilgisi olduğu iddia edilen kuyumcuya müşteriler akın etti!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 'Dilan ve Engin Polat davası ile ilgili ilçede bulunan bir kuyumcunun gözaltına alındığı' iddiası, izdihama yol açtı. Kuyumcunun önünde çok sayıda vatandaş toplanırken, işyeri sahibi Emre Sade, iddialarına asılsız olduğunu söyledi.

Fatsa ilçesini sarsan olayda gerçek ortaya çıktı.

İlçede faaliyet gösteren kuyumcu sahibinin Engin Polat ve Dilan Polat davası ile ilgili gözaltına alındığına dair iddia sonrası müşteriler işletmeye akın etti. Dakikalar içerisinde artan kalabalık sonrası emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayın, iddialardan kaynaklandığı, gözaltına alınma olayının olmadığı öğrenilirken, işletme sahibi olayı gerçekleştiren kişi hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

Dilan ve Engin Polat davası ile ilgisi olduğu iddia edilen kuyumcuya müşteriler akın etti!

“İddiaları uyandığımda gördüm, tamamen yalandan ibaret”

Kuyumcu sahibi Emre Sade, iddiaların kendilerini karalamak için atıldığını ifade ederek, “1980 yılından bu yana Fatsa’da ticaret ile uğraşıyoruz. İnsanların yanında da güzel bir konumumuz var. Dün sabah kalktığımda böyle bir dedikoduya maruz kaldım. Dedikodunun nereden ve nasıl çıktığını ben de anlayamadım. O anda insanlar adeta burayı yağmalayama geldi, dışarıda bir sürü insan vardı. Medyada paylaşılan bir konu üzerinde bizim da bağlantımız olduğunu söylediler. Biz de böyle bağlantımızın olmadığını savunduk. Sonrasında emniyet ve yetkililer buraya gelerek açıklamalarda bulundu ve bana o konuda büyük bir destek gösterdiler. İlçemiz insanları da arkamızda durdu” diye konuştu.

Dilan ve Engin Polat davası ile ilgisi olduğu iddia edilen kuyumcuya müşteriler akın etti!

“Herkesin emanetlerini verdik”

İşyerinde insanların emanetlerini teslim ettiklerini ve ilçe halkının kendisini desteklemek için alışverişe geldiğini söyleyen Sade, “Bu müesseseden kimsenin alacağı bulunamaz. Bizim zaten düşüncemiz herkesin altınlarının kendi kasasında bulunması ama bırakmak istediklerinde de kendi emanet kasamızda saklayabileceğimizi belirtiyoruz. Fatsa halkı tamamıyla yanımızda durdu ve destek alışverişe geldiler” şeklinde konuştu.

MİT operasyonlarda hız kesmiyor! PKK'nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten terörist sarı torbada!MİT operasyonlarda hız kesmiyor! PKK'nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten terörist sarı torbada!

"Boş mezar bulsa girecek" deyimi gerçek oldu! İstanbul'da şaşkına çeviren olay!"Boş mezar bulsa girecek" deyimi gerçek oldu! İstanbul'da şaşkına çeviren olay!

Boş mezar içine girerek yoldan geçenlerin dikkatini çeken kadın pes dedirtti!Boş mezar içine girerek yoldan geçenlerin dikkatini çeken kadın pes dedirtti!

Memleket Partisi'nin çalınan il başkanlığı bulundu! İl başkanı Halil Kılıç: İl başkanlığımızın bulunmasın sevindikMemleket Partisi'nin çalınan il başkanlığı bulundu! İl başkanı Halil Kılıç: İl başkanlığımızın bulunmasın sevindik

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatay'da 370 kişiye mezar olan blokların müteahhidi AVM'de enselendi!
Hatay'da 370 kişiye mezar olan blokların müteahhidi AVM'de enselendi!
13 yaşındaki kız takla atan araçtan fırlayarak feci şekilde can verdi!
13 yaşındaki kız takla atan araçtan fırlayarak feci şekilde can verdi!
Müebbetle yargılanan kocaya hakim 2 kez indirim uyguladı!
Müebbetle yargılanan kocaya hakim 2 kez indirim uyguladı!
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucuyu gizledikleri yer şeytanın bile aklına gelmez!
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucuyu gizledikleri yer şeytanın bile aklına gelmez!
Son Haberler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' açıkladı! SGK ve Bağ-kur Emekliliklerinin 5 Bin TL ödemesi yarın başlıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' açıkladı! SGK ve Bağ-kur Emekliliklerinin 5 Bin TL ödemesi yarın başlıyor
Cenazeyle birlikte cenaze aracını kaçırdı! Annesi vefat eden şahısdan akıl almaz hareket!
Cenazeyle birlikte cenaze aracını kaçırdı! Annesi vefat eden şahısdan akıl almaz hareket!
Dilan ve Engin Polat davası ile ilgisi olduğu iddia edilen kuyumcuya müşteriler akın etti!
Dilan ve Engin Polat davası ile ilgisi olduğu iddia edilen kuyumcuya müşteriler akın etti!
MİT operasyonlarda hız kesmiyor! PKK'nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten terörist sarı torbada!
MİT operasyonlarda hız kesmiyor! PKK'nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten terörist sarı torbada!
Cenazeyle birlikte cenaze aracını kaçırdı! Annesi vefat eden şahısdan akıl almaz hareket!
Cenazeyle birlikte cenaze aracını kaçırdı! Annesi vefat eden şahısdan akıl almaz hareket!
MİT operasyonlarda hız kesmiyor! PKK'nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten terörist sarı torbada!
MİT operasyonlarda hız kesmiyor! PKK'nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten terörist sarı torbada!
Çok Okunanlar
Arda Güler, neden oynamıyor? İspanyollar açıkladı gerçekler ortaya çıktı!
Arda Güler, neden oynamıyor? İspanyollar açıkladı gerçekler ortaya çıktı!
CHP'den tepki çeken 10 kasım görüntüleri! İstanbul il başkanı Özgür Çelik çelenk getirmeyi unuttu, selamlamayı çelenksiz yaptı
CHP'den tepki çeken 10 kasım görüntüleri! İstanbul il başkanı Özgür Çelik çelenk getirmeyi unuttu, selamlamayı çelenksiz yaptı
Türk takımlarından Avrupa'da kötü hafta, Ülke puan ve sıralamasında son durum ne?
Türk takımlarından Avrupa'da kötü hafta, Ülke puan ve sıralamasında son durum ne?
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı: Saygıyla, rahmetle anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı: Saygıyla, rahmetle anıyoruz
"Boş mezar bulsa girecek" deyimi gerçek oldu! İstanbul'da şaşkına çeviren olay!
"Boş mezar bulsa girecek" deyimi gerçek oldu! İstanbul'da şaşkına çeviren olay!
Boş mezar içine girerek yoldan geçenlerin dikkatini çeken kadın pes dedirtti!
Boş mezar içine girerek yoldan geçenlerin dikkatini çeken kadın pes dedirtti!
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi