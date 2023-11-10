Cenazeyle birlikte cenaze aracını kaçırdı! Annesi vefat eden şahısdan akıl almaz hareket!

Osmaniye’de içinde annesinin cenazesinin bulunduğu cenaze aracını kaçıran şahıs, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yakalandı.

Osmaniye Asri Mezarlıkta defnedilmek için bekletilen Hacer K.’nin cenazesinin bulunduğu cenaze aracı Mehmet Can K. tarafından kaçırıldı.



Anahtarı üzerinde bulunan cenaze aracına binen ve mezarlıktan kaçıran şahıs, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çağlayancerit Yol ayrımına kadar geldi. Polis ve jandarma ekipleri aracı yakalamak için harekete geçti.

Tekeri patlayan ve yolda kaza yapan minibüs Çağlayancerit Yol ayrımında jandarma tarafından durduruldu. Kaçırılan cenaze aracının içinde cenaze olup olmadığıyla ilgili inceleme yapmak için jandarma geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Ekipler cenaze aracından cenazeyi çıkartmak için çalışma başlattı.



Mehmet can K.'nın psikolojik sorunları olduğu, ailesinden bazılarıyla sorunları olduğu için cenazenin içinde bulunduğu aracı kaçırdığı öğrenildi

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