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14 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Merakla beklenen dizi Kahraman Babam ilk bölümüyle Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de 14 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. Güne Alev Alev ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizilerinin tekrar bölümleriyle başlayan kanalda akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Kahraman Babam ekranlarda oluyor....

14 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Merakla beklenen dizi Kahraman Babam ilk bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 13:00'da Sevcan’la Lezzet Yolunda ekranlarda olurken hemen ardından Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yayınlanıyor. Akşam ise merakla beklenen dizi Kahraman Babam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı...

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Alev Alev

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kahraman Babam

23:00 Kahraman Babam

{TITLE_STRIP}Kahraman Babam oyuncuları kimler? Kahraman Babam hangi gün başlıyor? Konusu ne?

 

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