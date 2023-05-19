14 Mayıs Seçiminin ilk tur sonucunu en yakın bilen Araştırmacı Hakan Bayrakçı'dan ikinci tur tahmini

4 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına giden Türkiye, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs'ta sandık başında olacak.

Yüzde 49,52 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 44,88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışmaya hazırlanıyor.

OĞAN 2 TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?

İlk turda yüze 5,17 oy oranına sahip olan Sinan Oğan'ın ikinci turda kime destekleyeceği sorusu seçimin anahtarlarından biri.

Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve adayların oy oranlarını doğruya yakın şekilde tahmin eden Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, ikinci tura dair açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48,8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44,1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3,5 olarak açıklayan Bayrakçı, CNN Türk'te; Oğan'ın oylarının ikinci turda nasıl dağılacağını dair öngörüsünü paylaştı.

Sonar, Mayıs ayında yaptığı araştırmada, ikinci turda Erdoğan'ın yüzde 52,1; Kılıçdaroğlu'nun 47,9 oy alacağını açıklamıştı.

3 SENARYO

Henüz bir anket sonucuna ulaşmadıklarını sadece tahminlerini açıkladığının altını çizen Bayrakçı, 3 farklı senaryoya göre muhtemel oy geçişlerini belirtti.

Haberin Devamı

Bayrakçı; Sinan Oğan'ın tarafsız kalma, Erdoğan'ı destekleme veya Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına göre yüzde 5.2'lik oy dağılımının nasıl olacağını şu şekilde tahmin etti:

Sinan Oğan tarafsız kalırsa;

Yüzde 1.8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 1.6 sandığa gitmez

Sinan Oğan, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 2,0 sandığa gitmez

Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 1,4 sandığa gitmez

Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı

Merkez bankasından yeni hamle! Kredi kartı ve konut kredileri için yeni karar

O gazete Kılıçdaroğlu, için öyle bir manşet attı ki! 19 Mayıs 2023 gazete manşetleri