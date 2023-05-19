14 Mayıs Seçiminin ilk tur sonucunu en yakın bilen Araştırmacı Hakan Bayrakçı'dan ikinci tur tahmini

14 Mayıs'ta yapılan seçimleri en yakın sonuçla tahmin eden, ülkemizin köklü araştırma şirketi Sonar'ın sahibi usta araştırmacı Hakan Bayrakçı'dan 28 Mayıs'ta yapılacak 2 tur seçimleri için yeni tahmin açıklaması geldi.

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14 Mayıs Seçiminin ilk tur sonucunu en yakın bilen Araştırmacı Hakan Bayrakçı'dan ikinci tur tahmini

4 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına giden Türkiye, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs'ta sandık başında olacak.

Yüzde 49,52 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 44,88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışmaya hazırlanıyor.

OĞAN 2 TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?

İlk turda yüze 5,17 oy oranına sahip olan Sinan Oğan'ın ikinci turda kime destekleyeceği sorusu seçimin anahtarlarından biri.

Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve adayların oy oranlarını doğruya yakın şekilde tahmin eden Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, ikinci tura dair açıklamalarda bulundu.

İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48,8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44,1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3,5 olarak açıklayan Bayrakçı, CNN Türk'te; Oğan'ın oylarının ikinci turda nasıl dağılacağını dair öngörüsünü paylaştı.

14 Mayıs Seçiminin ilk tur sonucunu en bilen Araştırmacı Hakan Bayrakçı'dan ikinci tur tahmini

Sonar, Mayıs ayında yaptığı araştırmada, ikinci turda Erdoğan'ın yüzde 52,1; Kılıçdaroğlu'nun 47,9 oy alacağını açıklamıştı.

3 SENARYO

Henüz bir anket sonucuna ulaşmadıklarını sadece tahminlerini açıkladığının altını çizen Bayrakçı, 3 farklı senaryoya göre muhtemel oy geçişlerini belirtti.

Bayrakçı; Sinan Oğan'ın tarafsız kalma, Erdoğan'ı destekleme veya Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına göre yüzde 5.2'lik oy dağılımının nasıl olacağını şu şekilde tahmin etti:

Sinan Oğan tarafsız kalırsa;

Yüzde 1.8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider
Yüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan'a gider
Yüzde 1.6 sandığa gitmez
Sinan Oğan, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider
Yüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider
Yüzde 2,0 sandığa gitmez
Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider
Yüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider
Yüzde 1,4 sandığa gitmez

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