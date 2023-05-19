Merkez bankasından yeni hamle! Kredi kartı ve konut kredileri için yeni karar

Merkez bankası ekonomik gelişmeler ışığında bir çok yeni karar alarak kredi kartı ve konut kredileri için yeni karar alarak banklara yeni talimat yazısı gönderdi.

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Merkez bankasından yeni hamle! Kredi kartı ve konut kredileri için yeni karar

Merkez Bankası, bankalara yeni bir talimat yazısı gönderdi ve kredi kartlarında makro ihtiyati tedbir uygulaması kaldırıldı.

Merkez Bankası, 15 Mayıs tarihinden itibaren bankalara gönderdiği talimatlar ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tedbirleriyle bir dizi kararlar almıştı. Kredi kartlarından nakit avans çekimini ve kuyum harcamalarını menkul kıymet tesisi zorunluluğu kapsamına almıştı. Yine kredilerdeki kapsamı genişleterek birçok kredi işleyişinde aksamaya yol açan yeni düzenlemeler olmuştu.

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KREDİ KARTLARINDAN NAKİT AVANS ÇEKİMİNE DÜZENLEME

Merkez Bankası bu konuda yeni bir adım attı. Bugün, bankalara yeni bir talimat yazısı gönderildi.

Bu çerçevede, bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında herhangi bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi. Merkez Bankası, kredi kartından nakit avans kullanımına ilişkin menkul kıymet tesisi zorunluluğunun kaldırıldığını bankalara bildirdi.

Bunun yanı sıra kuyum harcamaları ve kredili mevduat hesaplarının kullanımında da herhangi bir makro ihtiyati tedbirin uygulanmayacağı ifade edildi.

KONUT KREDİLERİ KAPSAM DIŞINA ÇIKARILDI

Menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklik yapıldı. Kredilerin büyüme oranının yüzde 3'ünü aşması halinde bankaların kredi tutarı kadar menkul kıymet bloke etme tutarı getirilmişti. Merkez Bankası'nın yeni kararıyla konut kredileri bu kapsam dışına çıkarıldı.

Eksper gönderilen konut kredisi süreçlerinde dahi tıkanma olduğu, bankaların konut kredilerini vermediği haberleri medyaya yansımıştı.

KOBİ'lere kullandırılan ihracat, yatırım ve tarımsal krediler de menkul kıymet tesisi kapsamı dışına çıkarıldı.

NE KARAR ALINMIŞTI?

Kredi kartlarından nakit avans kullanımının artması nedeniyle sınırlama getirilmişti.

Nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmemişti. 15 bin TL'ye kadar olan nakit avans harcamaları uygulamadan muaf tutulmuştu.

Nakit avans ve kuyum harcamalarında 15 bin TL'lik istisna için kart limitinin 50 bin TL'nin üzerinde olması gerekiyordu.

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